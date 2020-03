Coronavirus a Torre del Greco, i casi salgono a 19: è il comune più esposto in provincia di Napoli

Cresce il numero dei contagi a Torre del Greco. Si registrano infatti due nuovi casi da coronavirus nella città del corallo tra i nuovi 94 infetti registrati ieri. È quanto comunicato dall’unità di crisi della Protezione Civile regionale alla Centrale operativa comunale riunita in seduta permanente nella sede del Comune vesuviano. Il bilancio complessivo sale dunque a 19. Ad essi va aggiunto il pensionato di 72 anni deceduto nei giorni scorsi. Torre del Greco resta dunque la prima città della provincia di Napoli per numero di contagi.

Torre del Greco: due nuovi contagi

Secondo Metropolis.it, tra i due nuovi casi ci sarebbe il fratello di un noto politico cittadino. Dall’esame dei dati pervenuti, e, al vaglio dei componenti del Centro Operativo Comunale, è emersa una diffusione del contagio in maniera paritaria ed uniforme tra tutte le fasce di età che non sembra risparmiare neppure i più giovani. Sono, infatti, sei i casi accertati nella fascia di età tra i 19 e i 35 anni. Un dato difforme dal resto della Regione.

Le reazioni del sindaco

“Sulla base delle informazioni rilevate e alla luce dei dati riscontrati in questi giorni di intensa attività – dichiara il primo cittadino, Giovanni Palomba – è doveroso ritenere che la situazione non è sicuramente delle più semplici. A ciò va aggiunto che registriamo sempre più la presenza di cittadini in strada, contrariamente alle chiare disposizioni normative, con maggiori conseguenze di esposizione a rischio di contagio”.

Poi prosegue: “Nel ribadire i miei ringraziamenti a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, che in modo encomiabile stanno svolgendo il proprio lavoro per garantire il più rigoroso rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia e per le energie profuse, ritengo prioritario richiamare ciascuno al proprio senso di responsabilità e di coscienza civica. Restare a casa significa avere rispetto della propria e dell’altrui salute. C’è bisogno dell’aiuto di tutti”.