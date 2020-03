Coronavirus in Campania, 94 tamponi positivi nella giornata di oggi

Campania. Le persone contagiate dal Coronavirus continuano ad aumentare in Campania. Nella giornata di oggi, altre 94 persone sono risultate positive al Covid-19.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio di oggi sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 144 tamponi di cui 42 positivi. All’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona esaminati 82 tamponi di cui 10 risultati positivi.

Presso l’ospedale Moscati di Avellino 40 tamponi di cui 11 risultati positivi. Presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna di Caserta 35 tamponi di cui 5 risultati positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende, infatti, la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità anche per questi 68 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera e che si aggiungono ai 26 risultati positivi nella sessione mattutina del Cotugno.

Positivi di oggi: 94

Totale tamponi di oggi: 426

Totale positivi in Campania: 554