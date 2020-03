Villaricca, familiare positivo: lui esce di casa. Rintracciato e bloccato dai carabinieri: gogna sui social

Ha creato un clima di panico generale la notizia di un uomo di Villaricca che vive con una familiare risultata positiva al Coronavirus. L’uomo non avrebbe rispettato la quarantena disposta per i familiari di un paziente infetto e sarebbe uscito di casa.

Villaricca, ha una figlia positiva al coronavirus ma esce di casa

Sui social network e su WhatsApp si sono rincorse notizie infondate. Il giovane si sarebbe recato addirittura all’ospedale Cotugno di Napoli e, una volta effettuato un tampone, sarebbe scappato dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19. In realtà non si è sottoposto al test per accertare la positività al Covid-19. Avrebbe però violato il regime di quarantena e sarebbe uscito fuori casa. I carabinieri della Stazione di Villaricca coordinati dal capitano Gabriele Lo Conte di Marano lo hanno rintracciato e poi consegnato alla Polizia Municapale per le formalità del caso. Ora è sottoposto al regime di quarantena.

Gogna sui social

Saranno adesso da accertare tutti gli eventuali spostamenti fatti dal paziente e la rete di persone con cui è entrato in contatto in queste ore. Intanto sui social si è scatenata la gogna mediatica. Di telefonino in telefonino circolano via WhatsApp e nei gruppi Facebook foto e dati anagrafici del papà villaricchese. C’è chi parla di una presunta fuga dal Cotugno. In realtà, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, non avrebbe fatto alcun tampone.