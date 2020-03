Giugliano, la Clinica Hera: “Mettiamo a disposizione della Regione la nostra struttura”

Sono tante le strutture private italiane che in questo momento di emergenza stanno offrendo al servizio sanitario nazionale posti letto e assistenza. E così anche a Giugliano, la Clinica Hera di via Santa Caterina da Siena ha deciso di dare la propria disponibilità in caso di emergenza.

La direzione si è offerta di mettere a disposizione posti letto e le ampie aree esterno nel caso in cui dovesse essercene bisogno. Queste le parole della direzione della Clinica Hera:

“Visto l’attuale stato emergenziale cui versa la nostra Nazione ed il nostro territorio, a causa della pandemia da Covid-19, ho ritenuto doveroso contribuire alle azioni che stanno svolgendo le autorità e la comunità tutta ed al duro lavoro, non esente da rischi, che i medici, il personale sanitario e la protezione civile stanno portando avanti con grande spirito di sacrificio e dedizione.

Da medico e titolare della struttura sanitaria Clinica Hera di Giugliano in Campania ho contattato gli enti preposti dando la disponibilità della struttura stessa all’attivazione di nuovi posti letto e delle ampie aree esterne per la predisposizione delle tende della protezione civile. Il tutto per fare fronte all’emergenza, in caso ve ne fosse la necessità.

In questa fase è di fondamentale importanza lavorare all’unisono, ognuno in base alle proprie possibilità, al fine di uscire vincenti da questa dura sfida alla quale siamo stati chiamati.

Insieme riusciremo a superare tutte le difficoltà. Andrà tutto bene”.

Giovanni Russo, Clinica Hera.