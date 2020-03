Harry Potter secondo capitolo, che cos’è la camera dei segreti?

Harry Potter e la camera dei segreti. Sapete che cos’è la camera dei segreti? La Camera dei Segreti è una camera sotterranea costruita da Salazar Serpeverde nel medioevo. Fu la casa del suo Basilisco.

L’entrata della Camera dei Segreti si trova nel bagno delle ragazze al secondo piano. Vi si accede tramite uno dei rubinetti, dov’è inciso un serpente. Dicendo Apriti in Serpentese, il lavandino si muove e rivela una grossa tubatura che porta alla Camera.

«Si ritrovò nell’ingresso di una sala molto lunga, debolmente illuminata. Pilastri di pietra torreggianti, formati da altri serpenti avvinghiati, si levevano fino al soffitto, perdendosi nel buio e gettango lunghe ombre nere nella strana oscurità verdastra che avvolgeva il luogo.»

Che cos’è la camera dei segreti, storia

Costruzione

Salazar Serpeverde non era d’accordo con gli altri fondatori di Hogwarts, credendo che i maghi Nati Babbaninon meritassero un’educazione a Hogwarts. Dopo una disputa fra lui e Godric Grifondoro, Serpeverde lasciò la scuola. Secondo un mito, prima di partire, costruì nel castello una stanza segreta di cui gli altri fondatori ignoravano l’esistenza. Mise un Basilisco nella camera e poi la sigillò affinché nessuno potesse aprirla fino a quando non fosse giunto il suo vero erede. Per molto tempo si cercò questa stanza, ma nessuno fu mai in grado di trovarla, per cui alla fine venne considerata solo una leggenda come scritto nel libro Storia di Hogwarts.

La camera dei segreti, prima apertura

Secoli dopo, la Camera fu aperta la prima volta durante l’anno scolastico 1942-1943 da uno studente che si chiamava Tom Riddle, discendente di Serpeverde stesso. Parlando il Serpentese, Riddle riuscì a controllare il Basilisco, ordinandogli di attaccare gli studenti Nati Babbani.

Ultima vittima era una studentessa che si chiamava Mirtilla, che fu uccisa proprio nel bagno dove si trova l’ingresso alla Camera. In seguito alla morte di Mirtilla, Tom sigillò nuovamente la camera per evitare che la scuola venisse chiusa ed essere quindi obbligato a tornare all’orfanotrofio in cui viveva.

Riddle incastrò Rubeus Hagrid, uno studente del terzo anno, che convenientemente aveva un Acromantula che si chiamava Aragog come animale da compagnia. Riddle convinse il preside della scuola, Armando Dippet che fosse Hagrid ad aprire la Camera, Hagrid fu espulso e Riddle ricevette un premio per servigi speciali resi alla scuola.

Albus Silente, allora Professore di Trasfigurazione, non si fidava di Tom e siccome non era più sicuro aprire la Camera, decise di aspettare il momento più opportuno per riprendere le sue attività. Creò una forma preservata di se stesso nel suo diario, rendendolo un Horcrux.

Seconda apertura

La Camera fu aperta la seconda volta nel 1992 da Ginny Weasley che era posseduta dal diario di Tom Riddle, che fu messo nel calderone della ragazzina da Lucius Malfoy un giorno al Ghirigoro.

Molti studenti sono stati pietrificati dal Basilisco, incluso Colin Canon, Justin Finch-Fletchley, Penelope Light e Hermione Granger, e anche il fantasma di Nicholas de Mimsy-Porpington e la gatta di Argus Gazza, Mrs Norris. Fortunamente, nessuno è stato ucciso questa volta, e tutti sono stati guariti con la .

Fanny, la Fenice di Albus Silente, venne e portò a Harry il Cappello Parlante, in cui Harry trovò la Spada di Godric Grifondoro. Poi, Fanny rese cieco il Basilisco affinché Harry potesse attaccarlo senza paura di esser pietrificato o ucciso. Harry riuscì ad uccidere il Basilisco, ma non prima di esser morso dal serpente. Fanny curò la ferita di Harry e Harry distrusse il diario usando la zanna del basilisco, riportando in vita Ginny.

Terza apertura Ron e Hermione nella Camera dei Segreti

Nel 1998, Ron e Hermione tornarono nella camera per prendere una zanna del basilisco, con cui distrussero l’Horcrux appena recuperato, la Coppa di Tosca Tassofrasso.