Chiuso comune di Torre del Greco, De Luca: “Tutto falso, attenti alle fake news”

Anche in piena emergenza coronavirus le fake news non smettono di circolare sui socia. Un’altra delle tante fake news che girano sulla rete: riguarda una fantomatica ordinanza di chiusura del comune di Torre del Greco. A smentire è proprio il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Ordinanza di chiusura di Torre del Greco, è una fake news

“Tutto falso – scrive su Facebook il governatore campano. – Produrre queste bufale e farle girare è da irresponsabili e costituisce reato. Segnaleremo ogni #fakenews rilevata alla polizia postale”.

“Vi invitiamo – prosegue sul social network – a seguire gli aggiornamenti che costantemente vengono pubblicati sul sito del Ministero, sul sito istituzionale della Regione Campania e sui nostri canali social”.

Audio fake

Qualche giorno fa su Whatsapp circolava una nota vocale sulla presenza del virus sul bitume e quindi poi sulle scarpe. La vicenda ruota intorno alla presunta persistenza del virus per giorni sull’asfalto. Motivo per il quale chiunque esce di casa è potenzialmente portatore dello stesso Coronavirus una volta rientrato a casa. Anche attraverso le scarpe.

Ma come spiega il sito bufale.net si tratta di un fake. Per smentire la bufala riguardante il Coronavirus sulle scarpe e la sua resistenza sull’asfalto per nove giorni, è sufficiente riportare un articolo di La Stampa, che ha citato a sua volta l’ISS. Ovvero, l’Istituto superiore di sanità. Togliersi le scarpe tornando a casa viene definita “una buona norma igienica“, ma per il Covid-19 non ha molto senso, in quanto la sua trasmissione avviene attraverso le goccioline che espelliamo tossendo o starnutendo principalmente.