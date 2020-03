Varcaturo, mascherine sequestrate e donate al Cotugno: riapre la parafarmacia

Giugliano. Riapre i battenti dopo solo tre giorni la parafarmacia di Varcaturo, sequestrata venerdì dalla Guardia di Finanza di Giugliano. L’attività di via Ripuaria era finita al centro di un’ inchiesta sui prezzi delle mascherine protettive con l’allerta coronavirus.

DISSEQUESTRATA LA PARAFARMACIA DI VARCATURO

Le Fiamme Gialle giuglianesi avevano sequestrato circa 10mila mascherine, messe in vendita a prezzi al di sopra della media (cosiddetto aggiotaggio). E’ stata accolta però la tesi difensiva dell’avvocato Francesco Casillo, il penalista che difende i titolari, che nella mattinata di ieri aveva presentato un’istanza di dissequestro presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Così in breve è arriva la decisione del giudice di rimuovere i sigilli.

Con la richiesta di revoca della misura cautelare l’avv. Casillo aveva altresì manifestato la volontà dei suoi assistiti di donare le mascherina cadute in sequestro agli ospedali, autorizzando il ricorso alle procedure più celeri perché ciò avvenisse in tempi rapidi. I finanzieri della Compagnia di Giugliano hanno infatti donato il materiale all’ospedale Cotugno di Napoli, in prima linea per la lotta al Covid 19, mentre la parafarmacia è ritorna regolarmente in attività.