Domenica In sospesa, Mara Venier: “Avrei voluto regalarvi un sorriso”

Come ogni domenica in tanti attendono l’appuntamento settimanale con Domenica In. Oggi, 15 marzo, la trasmissione non ci sarà. Dopo 44 edizioni ininterrotte (va in onda dal 3 ottobre 1976) la trasmissione è stata sospesa.

Domenica In

In queste settimane di emergenza dovuta al Coronavirus in Italia, sono diversi i programmi che sono stati sospesi dai palinsesti. E l’ultimo a capitolare è dunque Domenica In. Alla Dear, gli studi del Nomentano in cui si trova il set del programma, si è già registrato un caso di Coronavirus, per l’esattezza nell’ambito della Prova del cuoco. Trasmissione infatti già chiusa come molte altre: la Corrida, I Soliti ignoti, Ballando con le stelle.

Il post su Instagram di Mara Venier

“Domani domenica in non andrà in onda …avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza …. vi abbraccio tutti forte forte !!” ha scritto la conduttrice.

Il servizio pubblico deve garantire la sicurezza dei suoi dipendenti, dei suoi ospiti e allo stesso tempo non far mancare l’informazione in questa fase di totale emergenza.

Nel frattempo la Rai ha messo sotto contratto un virologo che funge da consulente per tutta l’azienda, al quale vengono riferite quarantene, positività, numero di persone che sono stata a contatto con soggetti a rischio, la situazione dei giornalisti sul campo, i tamponi effettuati e quelli che dovrebbero essere effettuati. Ogni giorno il quadro viene aggiornato. Come una Protezione civile interna.

Le altre trasmissioni

Anche per la Rai sono ovviamente ore concitate in quanto appunto diversi programmi sono stati sospesi e i palinsesti devono essere di volta in volta aggiornati.

Bruno Vespa ha sollevato una polemica per la chiusura di Porta a porta dopo il contatto con Nicola Zingaretti. Continua invece ad andare in onda la Vita in diretta, condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. A Uno Mattina il conduttore Roberto Poletti va in onda collegato dagli studi di Corso Sempione. Era già in macchina per Roma quando lo ha raggiunto la notizia del lockdown. E’ uscito al primo casello ed è tornato indietro.