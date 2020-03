Villaricca, medico di base contagiato da coronavirus. La Punzo: “Sta meglio”

Migliorano le condizioni del dottore di Giugliano, medico di base a Villaricca, contagiato dal coronavirus. A dirlo in diretta in collegamento con Tele Club Italia il sindaco di Villaricca, Maria Rosaria Punzo.

Villaricca: dottore contagiato da coronavirus

“La notizia circolava già da ieri – spiega la Punzo – il medico ha ancora dei problemi ma sta un po’ meglio. Ci auspichiamo di poterlo riabbracciare presto”. Subito dopo il primo cittadino spiega che non ci sarebbe pericolo per i suoi pazienti, perché già da 15 giorni il dottore non faceva studio. Intanto giovedì prossimo avverà un intervento di sanificazione proprio nei locali dell’Asl frequentati dal dottore nelle settimane scorse. Nell’hinterland di Giugliano non si registrano ulteriori casi positivi. In Campania, al momento, i contagiati sono 220.