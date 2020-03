Coronavirus, medico che fa studio a Villaricca contagiato: scatta la gogna sui social

Peggio del peggior medioevo. Peggio dei barbari. Colpa sopratutto di WhatsApp e di schermate che girano violando qualsiasi tipo di privacy da gruppo a gruppo, da telefonino a telefonino.

Coronavirus, medico di Villaricca contagiato

Ieri si è diffusa in maniera virale e repentina la notizia di un medico che fa studio a Villaricca che ha contratto l’infezione ed adesso è in cura per superare questo problema. A lui il nostro più grande augurio di una rapida guarigione.

Per i tanti che vogliono sapere, indagare, conoscere il nome dobbiamo ancora una volta ricordare che è l’Asl che contatta tutti coloro che hanno avuto contatti con il contagiato e ricostruisce tutta la catena di relazioni.

E’ il momento di affidarci alle istituzioni non alle catene di Sant’Antonio. E’ inutile voler sapere, voler diffondere, voler conoscere a tutti i costi. L’unica cosa che si può e si deve fare è rispettare tutti le indicazioni delle autorità e del governo.