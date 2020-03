Dybala positivo al Covid-19: la fake news arriva dal Sud America

Secondo quanto riportato da “El Nacional” l’attaccante juventino Paulo Dybala sarebbe il secondo giocatore bianconero ad aver contratto il Coronavirus. Secondo la stampa venezuelana, l’asso argentino, in teoria, avrebbe avuto contatti il compagno di squadra Daniele Rugani, primo caso positivo, ricordiamolo, in Serie A. Proprio nelle scorse ore la Juventus ha disposto l’isolamento di 121 tesserati.

Dybala: “Sto bene”

“Salve a tutti, solo per confermare che sto bene e in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero stiate bene”. L’attaccante della Juventus Paulo Dybala, smentisce con queste parole affidate ai propri profili social le voci, generate dalla stampa venezuelana, relative a una presunta positività dell’attaccante argentino al Coronavirus. Indiscrezioni di stampa che la Juventus aveva già provveduto a smentire, “in modo categorico”.

In casa bianconera è risultato positivo al Covid-19 il difensore Daniele Rugani, positività che ha fatto scattare, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, la decisione dell’isolameto volontario dei giocatori bianconeri.