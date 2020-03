Juventus: Daniele Rugani è positivo al Coronavirus

Daniele Rugani positivo al Coronavirus. La società Juventus ha comunicato tramite il sito ufficiale che il difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Daniele Rugani, è risultato positivo al nuovo virus COVID19. Una brutta tegola per la Juventus che dovrà ora effettuare controlli a staff e giocatori.

Rugani positivo al Coronavirus

La notizia è arrivata in tarda serata ed è quella che sconvolge il calcio, tramite un “comunicato urgente” della Juventus: Daniele Rugani è risultato positivo al Covid-19, la malattia generata dal coronavirus.

Il difensore bianconero è il primo contagiato coronavirus tra i calciatori della Serie A. Dopo i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace: una notizia che preoccupa non solo la Juve. Ronaldo è rimasto in Portogallo per sicurezza, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Ora tutto il calcio trema. Isolati tutti i giocatori entrati in contatto con il calciatore.

L’annuncio della Juventus

“Il calciatore è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.