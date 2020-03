Coronavirus la Uefa stop Champions League ed Europa League: ufficiali stop Champions e stop Europa Leaugue

Stop alla Champions League. La Uefa ha rinviato tutte le partite di calcio previste per la prossima settimana. Il provvedimento arriva – ha spiegato la federazione – alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del Covid-19. La decisione riguarda la Champions, Europa League, Youth League.

Stop Champions League

Si fermano dunque le partite valide per gli ottavi di finale che erano previste la prossima settimana. La decisione, sottolinea la Bbc, è stata presa dopo una riunione in conference call con i rappresentanti delle 55 federazioni e delle leghe nazionali. La riunione è stata aggiornata a martedì prossimo per valutare ulteriori provvedimenti.

Recuperi da stabilire

Gli ottavi di Champions League erano previsti il 17 e 18 marzo. Il ritorno degli ottavi di Europa League invece il 19 marzo. I quarti di Youth League si sarebbero dovuti tenere il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle date di recupero verranno comunicate successivamente. A causa dei rinvii, è sospeso ovviamente anche il sorteggio dei quarti di Champions ed Europa League del 20 marzo.

Le critiche dei tifosi

Nelle ultime ore, il mancato stop alla Champions League per l’emergenza coronavirus (mentre gli altri sport, come basket, Formula 1, tennis e molti altri si fermavano) aveva scatenato le dure critiche via social dei tifosi. Ieri sera alcuni match dell’andata degli ottavi di Europa League si sono disputati regolarmente, e di questi alcuni a porte aperte, come Ranger Glasgow-Bayer Leverkusen. La decisione “tardiva2 della Uefa non è stata ben accetta da parte dei tifosi vista l’apprensione che c’è in Italia soprattutto relativamente al Coronavirus.

Calciatori positivi al Coronavirus

Motivo della preoccupazione è anche la notizia della positività di alcuni calciatori di serie A in Italia come Rugani della Juventus.Il difensore bianconero è stato il primo contagiato da coronavirus tra i calciatori della Serie A. Prima di lui i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace. La Juve e l’Inter, ultima avversaria dei bianconeri, dopo la notizia di Rugani hanno subito sospeso l’attività agonistica per mettere tutti in quarantena. Oltre Rugani, anche Gabbiadini è risultato positivo.

La Francia ferma Ligue 1 e 2

Da ultimo, la Francia stamattina ha annunciato la sospensione immediata dei campionati di prima e seconda divisione, dopo che nei giorni scorsi era stato deciso di giocare a porte chiuse fino al 15 aprile. Tra gli altri sport, l’India ha annunciato oggi di aver rinviato, almeno fino al 15 aprile, il suo campionato di cricket, una competizione popolarissima ed economicamente redditizia, seguita da centinaia di milioni di persone nel Paese.