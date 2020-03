Coronavirus, sospensione del versamento Iva del 16 marzo, sospesi pagamento rate rottamazione e saldo stralcio

Sospensione del versamento dell’Iva. E’ questa una delle misure previste dalla manovra anti coronavirus che il governo italiano si appresta a varare.

Sospensione versamento Iva

Il testo in queste ore si è arricchito di nuove norme. Ci sarà la sospensione dei versamenti Iva (la prossima scadenza è lunedì 16 marzo), delle ritenute e dei contributi per i contribuenti fino a 400.000 di fatturato per prestazioni di servizi e 700.000 nel caso di cessioni di beni. Verrà sospeso anche il pagamento delle rate della rottamazione e del saldo stralcio.

Il pilastro delle misure rimane la Cassa integrazione in deroga allargata a tutti i settori. Uno strumento che, come ha spiegato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, sarà finanziato con 5 miliardi di euro. La nuova Cassa integrazione in deroga avrà una durata di 9 settimane massime. Ci saranno sussidi anche per gli autonomi e per i lavoratori stagionali.

Accertamenti agenzia delle entrate

Dopo il decreto che ha dichiarato l’intera Italia zona rossa, un capitolo rilevante riguarderà il Fisco. Saranno sospesi gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate (misura già anticipata ieri da una direttiva del capo dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini). La sospensione dei versamenti, dei contributi e delle ritenute arriverà per filiere maggiormente colpite dal coronavirus.

Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Mef ha chiarito che “la sospensione del versamento Iva riguarderà per un numero molto rilevante di soggetti”. “La sospensione del versamento dell’Iva e delle ritenute su lavoro dipendente a autonomo così come del versamento dei contributi sarà garantito a tutti i soggetti Iva, lavoratori autonomi e imprese sotto un certo livello di fatturato in via di definizione – ha spiegato Guerra – mentre a tutte le attività economiche ricomprese nelle filiere più colpite (turismo, alberghi, spettacolo, cultura) verrà garantita la sospensione delle ritenute sul lavoro e dei contributi indipendentemente dal livello del fatturato”.

La manovra

La manovra dovrebbe essere varata entro la fine di questa settimana in modo da riuscire a sospendere alcune scadenze fiscali imminenti, a partire da quelle appunto per l’Iva del 16 marzo. Tra le misure contenute nella bozza del Decreto che prevede interventi per oltre 12 miliardi, l’equiparazione della quarantena alla malattia; la possibilità per la Protezione civile di requisire alberghi; più mascherine e risorse per la sanità; cassa integrazione per tutti.

La sospensione delle rate dei mutui

È prevista “la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui” sulla prima casa per chi ha subito una sospensione dal lavoro o un riduzione dell’orario.