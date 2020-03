Coronavirus, stop alle rate dei mutui: tra le misure del governo stop ai mutui

Coronavirus, il ministro Gualtieri annuncia lo stop alle rate dei mutui per la prima casa per chi perde il lavoro. E’ arrivato l’annuncio della misura tanto attesa e richiesta in queste settimane di emergenza da Coronavirus.

Coronavirus e mutui

Il ministro dell’Economia delinea il piano del governo: il calo del prodotto interno lordo durerà un paio di mesi, ci sarà una forte caduta a marzo e aprile.

Venerdì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto con le misure economiche per sostenere il lavoro, la sanità, le famiglie e le aziende a seguito dell’emergenza Coronavirus. Questo provvedimento varrà 12 miliardi di euro anche se la relazione che l’esecutivo presenterà oggi alle Camere punta ad arrivare fino a 20 miliardi di euro di extra deficit.

Lo stop alle rate dei mutui

Il responsabile del dicastero economico ha dichiarato lo stop alle rate dei mutui per chi perde il lavoro. “Si prevede una semplificazione procedurale per la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa per un periodo massimo di 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro. Inoltre, prevediamo di sospendere il pagamento delle rate dei mutui dei prestiti bancari, prolungandone la durata, con il sostegno di parziali garanzie statali”. Queste le parole del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione in commissione bilancio alla Camera dei Deputati.

Cassa integrazione in deroga

Gualtieri ha poi fatto sapere che il governo vuole potenziare “la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per tutti i settori produttivi incluse le attività con meno di 5 dipendenti. interverremo per assicurare sostegno al reddito per lavoratori non coperti da cassa integrazione in deroga, stagionali, autonomi e lavoratori a tempo determinato. Infine, aiuteremo i genitori che lavorano e che si trovano in difficoltà rafforzando il congedo parentale e contribuendo alle spese per la baby sitter. Le imprese possono continuare a beneficare delle aperture di credito accordate ma non ancora utilizzate”.