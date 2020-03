Coronavirus in Campania, c’è un’altra vittima: è un uomo di 67 anni

C’è una vittima morta con il Coronavirus in Campania. Si tratta di un uomo di 67 anni, residente in via Petrarca, nel quartiere Posillipo.

Il paziente era stato trasferito lo scorso 9 marzo all’ospedale Cotugno di Napoli, dove i medici lo avevano ricoverato direttamente in Terapia Intesiva.

Fin dall’inizio le sue condizioni erano apparse gravi. Intanto, era stato sanificato l’intero parco in cui abitava per sicurezza.

In Campania continua a crescere il bilancio dei contagiati. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile ci sono 222 casi in totale, di cui 42 certificati ieri su 147 test eseguiti. Quattro, invece, il numero dei guariti reso noto nella giornata di ieri.