Firenze, bimba di 50 giorni positiva al Coronavirus: è guarita

Una bimba di 50 giorni positiva al Coronavirus è stata dimessa dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La piccola era risultata positiva al tampone e quindi i medici l’avevano accolta nei reparti dell’ospedale specializzato per i bambini.

Guarita bimba di 50 giorni positiva al Coronavirus

Ieri, 12 marzo, i dottori l’hanno considerata guarita e finalmente ha potuto fare rientro con i suoi genitori nell’abitazione di Massa Carrara.

Ieri Michele Usuelli, medico in terapia intensiva neonatale all’Ospedale Mangiagalli di Milano, ha ricordato come ad oggi nessun bimbo al mondo sia stato ricoverato in terapia intensiva per aver contatto il coronavirus: “I piccoli di ammalano molto raramente e le loro condizioni non si aggravano praticamente mai”.

L’unico caso registrato a Bergamo riguarda un bambino curato in questo reparto solo per motivi logistici. Si è trattato dunque di una fake news”. Per quanto riguarda le donne in gravidanza, spiega l’esperto, “c’è poca letteratura sul tema e la casistica ridotta registrata finora nel mondo non ha consentito l’espressione di valutazioni ponderate”.