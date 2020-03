Napoli Nord, l’Asl contro il coronavirus: al via sanificazione e disinfestazione delle strade di 32 comuni

L’Asl Napoli 2 Nord annuncia la sanificazione delle strade e dei luoghi in tutti i 32 comuni dell’area nord. Ne dà notizia attraverso un comunicato stampa. E’ una delle misure adottate dalla sanità locale per arginare l’epidemia da coronavirus che ha colpito anche la Campania.

Campania, l’Asl Napoli 2 Nord dà avvio alla sanificazione delle strade

“Dal prossimo lunedì 16 marzo – si legge nella nota – prenderanno il via dieci giorni di sanificazioni e disinfestazioni per le strade dei 32 Comuni del territorio dell’ASL Napoli 2 Nord. Il calendario delle attività è stato inviato questa mattina dall’Azienda Sanitaria a tutti i Comuni, chiedendo la massima collaborazione e il supporto di personale del Comune”.

Poi prosegue: “L’intervento era già stato programmato per il prossimo maggio, ma l’Azienda Sanitaria lo ha ricandelarizzato, così da attuarlo immediatamente, visto il particolare momento. Come sempre, degli speciali veicoli attraverseranno le strade dei Comuni vaporizzando soluzioni disinfettanti, in grado di bonificare le strade. Gli interventi si concluderanno il prossimo 26 marzo”.