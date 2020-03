Coronavirus, che cosa significa il termine asintomatico

Il termine asintomatico significa letteralmente “che non presenta sintomi specifici”. Un soggetto asintomatico è una persona che, nonostante sia affetta da un virus/malattia, non presenta alcun sintomo apparente.

Cosa significa asintomatico

Come si legge sul dizionario, il termine asintomatico significa “che non presenta sintomi: malattia asintomatica”. Continua a leggere per scoprire il suo legame con l’attuale emergenza Coronavirus.

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico“: questa notizia dell’11 marzo 2020, legata alla diffusione del Coronavirus in Italia, dichiara che Rugani, dopo aver fatto il tampone per qualche linea di febbre, è risultato positivo al Coronavirus pur non manifestandone tutti i sintomi che lo caratterizzano.

Periodo incubazione

Nelle situazioni di emergenza, come quelle legate al Coronavirus, è richiesto di restare a casa, in quanto esiste un periodo incubazione in cui una malattia infettiva è presente nel soggetto che però non manifesta alcun sintomo.

Coronavirus, periodo incubazione e quarantena

Una stima accurata del periodo di incubazione della malattia, nel caso di un nuovo virus rende più facile per gli epidemiologi valutare la probabile dinamica dell’epidemia. Consente inoltre ai funzionari della sanità pubblica di progettare efficaci misure di quarantena e altre misure di controllo. Le quarantene, in genere, rallentano e possono effettivamente arrestare la diffusione dell’infezione. In alcuni casi anomali con tempi di incubazione che superano il periodo di quarantena.