Coronavirus sintomi e incubazione: Coronavirus, quanto dura il periodo di incubazione?

Periodo incubazione Coronavirus. Il tempo medio di incubazione del COVID-19, dall’esposizione all’insorgenza dei sintomi, è di 5,1 giorni, confermando in questo modo che la quarantena raccomandata di 14 giorni è un periodo di tempo ragionevole per monitorare negli individui con probabile esposizione al coronavirus lo sviluppo della malattia.

L’analisi, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Annals of Internal Medicine, suggerisce che circa il 97,5% delle persone che sviluppano sintomi di infezione da SARS-CoV-2 lo farà entro 11,5 giorni dall’esposizione. I ricercatori hanno stimato che per ogni 10.000 individui messi in quarantena per 14 giorni, solo circa 101 svilupperebbero sintomi dopo aver concluso il periodo di isolamento.

Coronavirus, l’inizio

Lo scoppio globale dell’infezione da SARS-CoV-2 è emerso nel dicembre 2019 a Wuhan. L’epidemia ha provocato oltre 113.000 casi confermati in tutto il mondo e quasi 4.000 decessi per polmonite causata dal virus. La maggior parte dei casi proviene da Wuhan e dalla circostante provincia di Hubei. Tra i più colpito anche l’Italia, l’Iran e la Corea.

Coronavirus, periodo incubazione e quarantena

Una stima accurata del periodo di incubazione della malattia, nel caso di un nuovo virus rende più facile per gli epidemiologi valutare la probabile dinamica dell’epidemia. Consente inoltre ai funzionari della sanità pubblica di progettare efficaci misure di quarantena e altre misure di controllo. Le quarantene, in genere, rallentano e possono effettivamente arrestare la diffusione dell’infezione. In alcuni casi anomali con tempi di incubazione che superano il periodo di quarantena.