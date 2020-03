Chi è Bruce Willis: Bruce Willis età, moglie, Bruce Willis figli, carriera

Barba bianca e pochi capelli, così oggi si presenta Bruce Willis, l’attore che dagli anni ‘80. Il divo Hollywoodiano ha una vita privata felice con le sue cinque figlie e la moglie.

Chi è Bruce Willis

Nasce il 19 marzo del 1955 ad Idar-Obersteinin, una base militare americana in Germania. La madre Marlene casalinga e il padre David soldato americano si separano quando Bruce ha 16 anni. Il piccolo Bruce condivide la casa con la sorella Flo e i due fratelli Robert (morto di tumore al pancreas nel 2001) e David (oggi produttore).

Vita privata

La famiglia Willis si trasferisce alla fine degli anni ‘50 nel New Jersey dove Bruce frequenta il liceo dimostrando già spiccate capacità attoriali. Ulteriore stimolo alla sviluppo delle sue doti artistiche, gli viene dal problema di balbuzie che lo accompagna fin da piccolo. Attraverso la recitazione sembra infatti superarlo. Dopo aver abbandonato il Montclair State College d’arte drammatica, intenzionato a sfondare nel mondo del cinema, svolge lavori diversi dal camionista al barista.

La carriera

Il 1980 è l’anno del suo primo ruolo. Bruce appare ne Delitti inutili con Frank Sinatra. In questi anni ottiene piccoli ruoli in alcuni episodi di Miami Vice e ai confini della realtà. In tv la svolta arriva con Moonlighting agenzia Blue Moon serie poliziesca sentimentale in cui recita come protagonista con Cybill Sheperd. Grazie a questo ruolo ottiene un Golden Globe ed un Emmy. Il sogno di Bruce tuttavia non cambia, vuole diventare una star di Hollywood.

L’approdo ad Holliwood

Bruce Willis approda come protagonista al cinema nel 1987 con Appuntamento al buio di Blake Edwards, accanto alla sex simbol Kim Basinger. Questo ruolo convince il regista a volerlo anche nel film successivo Intrigo ad Hollywood. Il vero successo arriva con Trappola di Cristallo di John McTiernan. Il film consacra Bruce Wills a star di Hollywood

Moglie e figli