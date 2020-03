Serie A, positivo al coronavirus anche Gabbiadini: vicino lo stop del campionato

Secondo giocatore di serie A positivo al coronavirus: si tratta di Manolo Gabbiadini della Sampdoria. A comunicarlo sui social è la stessa società blucerchiata. Il giocatore ha qualche linea di febbre, ma sta bene.

Gabbiadini positivo al coronavirus

“L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19″, si legge nel Post. Il calciatore ha deciso di sottoporsi al tampone dopo aver presentato dei sintomi simil-influenzali come tosse e febbre. La Samp sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. Avvisate anche le squadre che hanno giocato contro di lui nelle ultime settimane e tutto il personale societario entrato in contatto con l’ex giocatore del Napoli.

Anche Rugani della Juventus

Ieri era toccato al difensore bianconero Daniele Rugani. Dopo la sua positività, tutti i giocatori della Juve e dell’Inter si sono messi in quarantena volontaria. La serie A rischia uno stop definitivo dopo questi due casi di contagio accertati tra i suoi tesserati.