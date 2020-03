Pornhub Premium gratis per la quarantena contro il coronavirus: Come accedere a Pornhub Premium Gratis

Si è scatenata in queste ore la solidarietà digitale e Pornhub ha offerto la sua. Tante aziende hanno deciso di offrire agli italiani servizi gratis per queste settimane di quarantena. Lo hanno fatto le compagnie telefoniche offrendo giga e minuti illimitati, lo hanno fatto i servizi di streaming e ora anche Pornhub.

Pornhub Premium gratis per italiani

Il sito più importante al mondo per quanto riguarda il settore pornografico, dopo aver regalato a tutti una giornata gratuita del servizio premium, per consolare i single di tutto il mondo, stavolta ha scelto di stringersi vicino ai cittadini italiani colpiti dal coronavirus. Così fino al prossimo 3 aprile si potrà accedere a tutti i contenuti a pagamento in modo gratuito senza associare la carta di credito.

Il messaggio di Pornhub agli italiani

PornHub ha anche rilasciato un comunicato. “FORZA ITALIA, WE LOVE YOU!

Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza.

Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito”.

Come accedere a Pornhub Premium gratis per italiani

Per attivare il periodo di utilizzo gratuito occorre essere registrati al sito: l’operazione non richiede di inserire dati personali come nome e cognome, né tantomeno ha bisogno di un numero di carta di credito per essere autenticata.

Una volta riscattato l’accesso, risulteranno disponibili tutti i canali e la maggior parte dei contenuti normalmente preclusi a chi si collega alla versione gratuita del portale. Alcune clip rimarranno però fuori portata o accessibili con limitazioni. Innanzitutto i contenuti premium sono spesso impossibili da scaricare e si possono visualizzare solamente in streaming.

Amazon Prime video

Un messaggio quello di PornHub che sicuramente mostra vicinanza e sensibilità verso l’Italia, a differenza di Amazon Prime Video. Il colosso di Jeff Bezos aveva annunciato fino al 3 aprile l’accesso gratuito al ricco catalogo in streaming, ma una volta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che l’intera penisola era diventata zona rossa a quel punto ha fatto marcia indietro. Dunque niente serie tv gratis, ma bensì contenuti per adulti che potrebbero comunque fare compagnia ad una parte della popolazione.