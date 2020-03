Coronavirus, il direttore dell’Asl Napoli 2 D’Amore: “I cittadini abbiano comportamenti responsabili”

“Chiediamo l’aiuto di tutti e che tutti abbiano comportamenti responsabili”. E’ questo l’appello del direttore generale dell’Asl Napoli 2 nord Antonio D’Amore fatto a Teleclubitalia durante “Tg club speciale Coronavirus”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 18.30.

Coronavirus, D’Amore e l’appello ai cittadini

“Non è un momento facile, per questo ho scritto una lettera ai miei colleghi e collaboratori – ha detto D’Amore -. E’ un momento che ci chiama tutti alla massima attenzione e professionalità con tante paure per qualcosa che non abbiamo mai affrontato prima. Ci troviamo in una fase che per adesso è sotto controllo. Noi come Asl stiamo facendo un lavoro infernale rintracciando e tenendo in sorveglianza migliaia di persone. Chiediamo l’aiuto di tutti ad avere comportamenti responsabili. I cittadini devono essere responsabili, altrimenti rischiamo tutti. Cerchiamo di dare risposte da persone civili pensando molto al prossimo”.

Donazioni di sangue

Intanto in Campania da giorni c’è anche un’altra emergenza, quella della mancanza di sangue. “L’invito è ad andare a donare il sangue: non è pericoloso. Abbiamo dovuto fermare interventi d’urgenza come alcuni trapianti. Non determiniamo che una emergenza sanitaria si trasformi in una catastrofe sanitaria. Intanto stiamo cercando di differire tutte quelle patologie non gravi in un secondo momento”.

