Emergenza sangue, il dottor Svanera: “Venite a donare”. Autoemoteche a Giugliano, Pozzuoli e Frattamaggiore

E’ emergenza sangue mentre medici e infermieri sono impegnati in prima linea contro l’allerta coronavirus. Dal mondo medico arrivano appelli per le donazioni. “E’ un problema serio e non ci siamo mai trovati in una situazione del genere. – dice il dottor Gino Svanera, referente Asl Napoli 2 Nord per la Medicina Trasfusionale – Si tratta di una catastrofe nell’emergenza”.

L’Asl Napoli 2 sta organizzando delle autoemoteche con l’Avis che stazioneranno dinanzi agli ospedali di Giugliano, Pozzuoli e Frattamaggiore. Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13, si raccoglieranno quindi le donazioni di sangue nei parcheggi dei presidi ospedalieri. “Vi aspettiamo in tanti”, aggiunge Svanera.

VIDEO: