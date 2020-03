Papa Francesco, udienza in streaming per Coronavirus: “Grazie ai medici e a chi prega per questo momento”

Papa Francesco ha tenuto oggi per la prima volta nella storia l’udienza generale del mercoledì senza fedeli. La decisione è ovviamente dettata dall’emergenza Coronavirus. Con il Papa c’erano solo i sacerdoti che leggono la lettura e le catechesi nelle diverse lingue.

“Ogni persona è chiamata a riscoprire cosa conta veramente, di cosa ha veramente bisogno, cosa fa vivere bene e, nello stesso tempo, cosa sia secondario, e di cosa si possa tranquillamente fare a meno” questo l’appello di Bergoglio.

“Gesù annuncia questa beatitudine – fame e sete di giustizia – è una sete che non sarà delusa; una sete che, se assecondata, sarà saziata e andrà sempre a buon fine, perché corrisponde al cuore stesso di Dio, al suo Santo Spirito che è amore. E anche al seme che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori”, ha riflettuto ancora il Papa a braccio nella biblioteca del Palazzo Apostolico. “Il Signore ci dia questa grazia, questa sete di giustizia, che è la voglia di vedere Dio e di fare del bene agli altri”.

Il messaggio agli ammalati di Coronavirus

Il Papa si è rivolto poi a tutti coloro che soffrono a causa dell’attuale emergenza sanitaria. “Vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati col virus, che soffrono la malattia e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie”, ha esordito Francesco a braccio salutando i fedeli di lingua italiana. “Ringrazio di cuore il personale ausiliare, i medici, gli infermieri, i volontari che in questo momento difficile sono accanto alle persone che soffrono. Ringrazio tutti cristiani, tutti gli uomini e le donne di buona volontà che pregano per questo momento. Tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa a cui appartengono. Grazie di cuore per questo sforzo”.

L’udienza in diretta streaming

L’udienza non è stata neppure trasmessa attraverso un maxi schermo in piazza San Pietro per evitare assembramenti di persone. “Il Vangelo di Gesù Cristo è la più grande giustizia che si possa offrire al cuore dell’umanità, che ne ha un bisogno vitale, anche se non se ne rende conto”. A garantirlo è stato il Papa, che nella catechesi dell’udienza di oggi, trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca apostolica vaticana, ha scelto esempi tratti dalla vita quotidiana, per spiegare la quarta Beatitudine contenuta nel Vangelo di Matteo.

“Quando un uomo e una donna si sposano hanno l’intenzione di fare qualcosa di grande e bello, e se conservano viva questa sete troveranno sempre la strada per andare avanti, in mezzo ai problemi, con l’aiuto della Grazia. Anche i giovani hanno questa fame, e non la devono perdere! Bisogna proteggere e alimentare nel cuore dei bambini quel desiderio di amore, di tenerezza, di accoglienza che esprimono nei loro slanci sinceri e luminosi”.

“Fame e sete sono bisogni primari, riguardano la sopravvivenza” ha riflettuto il Papa. “Non si tratta di un desiderio generico, ma di un’esigenza vitale e quotidiana, come il nutrimento”, ha proseguito Francesco incentrando la catechesi dell’udienza di oggi sulla quarta Beatitudine contenuta nel Vangelo di Matteo. “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Ma cosa significa avere fame e sete di giustizia? Non stiamo certo parlando di coloro che vogliono vendetta, anzi, nella beatitudine precedente abbiamo parlato di mitezza. Certamente le ingiustizie feriscono l’umanità; la società umana ha urgenza di equità, di verità e di giustizia sociale; ricordiamo che il male subito dalle donne e dagli uomini del mondo giunge fino al cuore di Dio Padre. Quale padre non soffrirebbe per il dolore dei suoi figli?”.

“La fame e la sete della giustizia di cui ci parla il Signore è ancora più profonda del legittimo bisogno di giustizia umana che ogni uomo porta nel suo cuore”, ha aggiunto il Papa, nella catechesi dedicata alla quarta Beatitudine contenuta nel Vangelo di Matteo e trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca apostolica vaticana. “Nelle Scritture troviamo espressa una sete più profonda di quella fisica, che è un desiderio posto alla radice del nostro essere”, ha proseguito Francesco. Il Papa ha citato il “discorso della montagna”, il Salmo 63 e Sant’Agostino, che dice: “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te”. “C’è una sete interiore, una fame interiore, una inquietudine”, ha aggiunto a braccio.

“In ogni cuore, perfino nella persona più corrotta e lontana dal bene, è nascosto un anelito verso la luce, anche se si trova sotto macerie di inganni e di errori, ma c’è sempre la sete della verità e del bene, che è la sete di Dio”, ha assicurato il Papa: “È lo Spirito Santo che suscita questa sete: è Lui l’acqua viva che ha plasmato la nostra polvere, è Lui il soffio creatore che le ha dato vita. Per questo la Chiesa è mandata ad annunciare a tutti la Parola di Dio, impregnata di Spirito Santo”.

L’appello per la Siria

Poi un ennesimo appello, sempre a braccio, per la Siria: “Non Vorrei che questo dolore, questa epidemia tanto forte ci faccia dimenticare i poveri siriani, che stanno soffrendo al limite della Grecia e della Turchia. Un popolo sofferente da anni, devono fuggire dalla guerra, dalla fame e dalle malattie. Non dimentichiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle, i tanti bambini che stanno soffrendo lì. Vi incoraggio ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza”, l’augurio collettivo ai fedeli italiani.