Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: 10.149 contagiati, 1.004 guariti e 638 morti

Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri; 877 sono ricoverati in terapia intensiva. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, in conferenza stampa alla Protezione civile. “Ma dalla Lombardia aspettiamo un aggiornamento, il dato non è completo in attesa di ricevere l’esito di ulteriori tamponi”, ha spiegato Borrelli.

Coronavirus, il bollettino della Protezione civile

Il numero complessivo dei casi – comprese le vittime e i guariti – ha superato quota diecimila: 10.149. I morti sono complessivamente 631: rispetto a ieri risultavano 168 in più. Le guarigioni delle ultime 24 ore sono 280 in più.

Le 168 nuove vittime “non sono decessi da Coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il Coronavirus”, ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.