Giugliano, apre Hair World di Pasquale Baccante in via Innamorati

Giugliano. Hair World di Pasquale Baccante apre i battenti in via Innamorati. Un sogno che si realizza per un haristylist 27enne, già impegnato da 10 anni nel settore della cura dell’immagine.

Uno store curato nei minimi dettagli, dal disegn innovativo, per garantire il maggiore comfort ai clienti. Nel salone, inoltre, spazio anche all’angolo bar ed all’estetica. E’ previsto anche un particolare omaggio per tutti i nuovi clienti.

