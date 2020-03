Evade da una comunità della provincia di Perugia, 48enne ritrovato a Giugliano. I carabinieri della Compagnia di Giugliano lo hanno arrestato per evasione M.F., del posto già noto alle forze dell’ordine, ai domiciliari per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

48enne evade da una comunità

L’uomo era scappato il 27 febbraio scorso da una comunità in provincia di Perugia dove aveva l’obbligo di permanere. I militari si sono messi sulle sue tracce e lo hanno trovato nella sua città d’origine – in via Innamorati – in casa della sua compagna. Gli uomini dell’Arma lo hanno ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.