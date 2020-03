Chi è Jamie Foxx: età, moglie, figli, vita privata, carriera

L’attore

La carriera dell’attore è costellata di successi. Per i film Collateral e Ray, il film biografico in cui recita nel panni di Ray Charles, riceve due nomination all’Oscar e diventa il secondo uomo ad aver ricevuto due nomination all’Oscar per due diversi film nello stesso anno. Prima di lui solo Al Pacino. I film Jarhead, Miami Vice e Dreamgirls confermano la sua grandezza, ma con il ruolo che interpreta in The Kingdom nel 2007 si guadagna addirittura una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Porta ancora avanti The Jamie Foxx Show e da vita a The Foxxhole, un canale radio che mette in onda talk show, musica afro americana e registrazioni di stand-up comedians. Tra i tanti film di successo che interpreta ricordiamo The Soloist (Il solista), Law abiding citizen (Giustizia privata), Due date (Parto col folle), Django unchaimed e Horrible Bosses (come ammazzare il capo e vivere felici).

Il cantante

La sua carriera di cantante decolla nel 2004 quando la canzone Slow Jamz raggiunge il primo posto nella Billboard Hot 100 americana dei singoli più venduti, ed è terza nel Regno Unito. Registra Gold Digger con Kayne Weste nel 2005 pubblica il suo secondo album, Unpredictable, che raggiunge subito il primo posti in classifica. Il primo album, Peep this, era del 1994. Grazie a Gold Digger vince il premio per il Miglior Duetto ai Black Entertainment Television Awards ed ottiene ben quattro candidature ai Grammy. Nel 2008 arriva anche il terzo album, Intuition, che è un altro grande successo, così come il quarto, Best Night of my Life, del 2010.

La vita privata di Jamie Foxx

Per quanto riguarda la vita privata di Jamie Foxx, sappiamo che nel 1993 ha una relazione con Connie Kline, dalla quale ha una figlia, Corinne, nel 1994. Nel 2009 diventa padre per la seconda volta quando nasce Annalise da una relazione con Kristin Grannis. Nel 2013 si è legato all’attrice Katie Holmes. La loro relazione è diventata di dominio pubblico solo nel 2017, ma nel 2019 i due si sono lasciati. Possiamo seguire l’attore sul suo profilo instagram per rimanere sempre aggiornati su di lui.