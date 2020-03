Champions League e Coronavirus, formazioni e dove vedere le partite

Partite Champion League. La Champions League va avanti e anche le squadre italiane sono coinvolte; per loro, infatti, è concessa una deroga nell’ultimo Dpcm per partecipare alle competizioni internazionali ma a porte chiuse. L’Atalanta, così, va a caccia dei quarti di finale in casa del Valencia dopo la grande vittoria dell’andata. Napoli e Juve giocheranno settimana prossima. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni e la programmazione tv.

Valencia-Atalanta

E’ l’appuntamento con la storia per quanto riguarda la Dea. Gli uomini di Gasperini sono ad un passo dai quarti di finale dopo il 4-1 dell’andata, ma la trasferta valenciana sarà comunque insidiosa. L’Atalanta sarebbe eliminata con una sconfitta per tre a zero (per gol segnati in trasferta) oppure con passivo di almeno quattro gol.

Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo classico con Palomino, Caldara e Dijmsiti dietro (Toloi è in dubbio), mediana con Hateboer e Gosens esterni, De Roon e Freuler in mezzo. In avanti solito tridente con Gomez a sostegno di Ilicic e Zapata. Valencia con la coppia d’attacco Guedes-Gameiro, dietro chance ballottagio Waas-Florenzi.

Champion League: le probabili formazioni

Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya; Ferrán Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes, Gameiro.

Atalanta: Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Si gioca martedì 10 marzo alle ore 21 con diretta a pagamento su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport, canale 252. Live streaming su Sky Go. Diretta in chiaro su Canale 5.

Lipsia-Tottenham

Si fa dura per Jose Mourinho e il suo Tottenham. I londinesi, probabilmente privi di Son e Kane, dovranno ribaltare lo zero a uno patito in casa per mano del Lipsia. Serve una vittoria per gli spurs: con il medesimo risultato dell’andata si andrebbe ai supplementari, mentre qualsiasi altra vittoria esterna qualificherebbe Mourinho per i gol segnati in trasferta. Tedeschi con la difesa a tre Klostermann, Upamecano e Halstenberg, mentre davanti c’è l’ex Samp e Roma Schick con Werner, match winner dell’andata, e Nkunku. Tottenham con il tridente Bergwijn, Moura e Alli.

Le probabili formazioni

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Laimer, Sabitzer, Angelino; Werner, Schick, Nkunku.

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Ndombele, Lo Celso; Bergwijn, Moura, Alli.

Si gioca domani alle 21 con diretta solo a pagamento su Sky Sport Football, canale 203, e in streaming su Sky Go.

Liverpool-Atletico Madrid

Molto interessante sarà anche il match di Anfield tra i campioni in carica del Liverpool e l’Atletico Madrid. I colchoneros vantano la vittoria per uno a zero al Wanda Metropolitano: per i reds dunque la necessità di vincere con due gol di scarto. In caso di uno a zero Liverpool si andrebbe ai supplementari, ogni vittoria con due gol di scarto darebbe la qualificazione agli inglesi, invece ogni vittoria di misura con almeno un gol segnato dall’Atletico condannerebbe Kloppall’eliminazione. Per i detentori del titolo dubbio Allison per un problema all’anca, in casa Atletico coppia d’attacco Correa-Morata.

Champion League: le probabili formazioni

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Atletico: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Saul Ñiguez, Partey, Koke, Joao Felix; Correa, Morata.

Calcio d’inizio mercoledì alle 21 con diretta a pagamento su Sky Sport 1, canale 201.

Psg-Borussia Dortmund

Altro match molto interessante l’ultimo del quadro di ritorno degli ottavi di finale. Il Paris Saint Germain deve recuperare la sconfitta due a uno dell’andata a Dortmund, per farlo dovrà vincere uno a zero oppure, in caso di gol del Dortmund, con due gol di scarto. Con il due a uno per i francesi si va ai supplementari. Tucheldovrebbe affidarsi al temibile tridente composto da Neymar, Mbappé e Di Maria, con Icardi in panchina. Dortmund con il mostro Haaland in attacco supportato da Sancho e Hazard.

Champion League: Le probabili formazioni

Paris Saint-Germain: Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa; Sarabia, Marquinhos, Gueye; Neymar, Mbappè, Di Maria.

Borussia Dortmund: Burki; Pizczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland.

Si gioca mercoledì alle ore 21 a Parigi con diretta su Sky Sport Football, canale 203, e in streaming su Sky Go.