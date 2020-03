Scuole chiuse fino al 3 aprile? La circolare del Miur: “Sospesi tutti i collegi docenti”

Scuole chiuse fino al 3 aprile? Manca il decreto del presidente del consiglio ma la conferma indirettamente arriverebbe da una circolare del Miur. Il ministero dell’istruzione e della ricerca già dà infatti per scontato il provvedimento. Una misura considerata necessaria per arginare il contagio da coronavirus. La prima, varata due settimane fa, prevedeva la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo.

Scuole chiuse fino al 3 aprile? La circolare

E’ possibile capirlo dalla circolare inviata alle scuole ieri dal Miur. Nel documento si legge: “Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”.

Dunque se i consigli di classe e tutte le altre riunioni del genere sono sospese fino al 3 aprile è impensabile che i ragazzi possano tornare a scuola prima. Anzi, c’è chi prevede che la chiusura possa arrivare anche fino a dopo Pasqua. Ma, è bene ripeterlo, qui siamo nel campo delle ipotesi. La disposizione di chiusura dovrebbe uscire a breve.