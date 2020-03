Napoli, rivolta al carcere di Poggioreale: sospesi colloqui a causa del Covid-19

Si stanno vivendo momenti di tensione nelle Carceri della Campania dopo la sospensione dei colloqui tra detenuti e familiari a causa del rischio da Coronavirus. A Poggioreale decine di detenuti hanno inscenato una protesta.

Napoli, rivolta al carcere di Poggioreale

“Dopo i gravissimi disordini di ieri sera presso la Casa Circondariale di Salerno e in altre sedi, notizie drammatiche da Napoli Poggioreale, dove le tensioni di ieri sarebbero sfociate in questi minuti in proteste”.

È quanto afferma Gennarino De Fazio, per la Uilpa Polizia Penitenziaria nazionale. “Sono momenti drammatici e convulsi nei quali da donne e uomini di Stato pensiamo per prima cosa a difendere le istituzioni democratiche e la sicurezza dei cittadini, dunque abbiamo notizie del tutto parziali e frammentarie, ma univoche nel raccontare gravi tensioni e disordini in molti istituti penitenziari del Paese”, prosegue De Fazio.

Poi aggiunge: “Solo ieri sera, da ultimo, avevamo detto che le carceri finiranno per essere il banco di prova finale del Governo, anche perché nessuno che conosca il carcere poteva non sapere quello che si sarebbe verificato”.

Ieri a Salerno, nel carcere di Fuorni, numerosi detenuti hanno raggiunto il tetto della casa circondariale. Ed è stato reso necessario un massiccio intervento della polizia per ripristinare la normalità.