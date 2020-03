Conte blinda la Lombardia: “non si esce più dalla regione”

E’ arrivato il provvedimento che tutti aspettavano da giorni e che forse è stato emanato con una settimana di ritardo. La Lombardia è tutta da questa sera Zona Rossa. Non si potrà uscire se non per gravi motivi di lavoro o di famiglia. Una decisione presa anche per alcune province del Piemonte e del Veneto.

Il Governo prova così ad arginare il coronavirus che sta contagiando ormai mezza Italia. Le misure varranno sino al 3 aprile e prevedono la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione che non possanono rispettare la distanza di un metro.

Nell’articolo 1 della bozza del nuovo decreto compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Nel decreto c’è un invito a limitare la mobilità interna alle zone di sicurezza.