Festa della donna a Napoli: nonostante i divieti, biglietti a ruba per le serate nei locali

Biglietti a ruba per le cene spettacolo con i neomelodici per la festa della Donna. Valutare l’annullamento degli eventi. E’ questa la denuncia del consigliere regionale Borrelli.

Dopo il caso lanciato dalla nostra testata che ha denunciato il comportamento di alcuni esercenti ieri tra Napoli e Aversa che non hanno rispettato le indicazioni del governo sull’emergenza Coronavirus, riempiendo i loro locali con decine e decine di persone, senza mantenere la distanza di sicurezza, oggi spunta un nuovo problema legato alla festa della donna.

Borrelli infatti denuncia che ancora sono previsti per domani, 8 marzo, serate, cene spettacolo e mini live nei locali campani. E che per gli stessi i biglietti stanno andando a ruba.

Coronavirus, eventi festa della donna

“Nonostante le disposizioni per evitare il contagio del Coronavirus, alcuni locali della movida, nella serata di venerdì, erano strapieni. E addirittura alcuni cittadini ci hanno segnalato diverse attività che, in maniera goliardica, invitano a non seguire le disposizioni ma a morire da ‘eroi’ bevendo e fregandosene delle misure di sicurezza per evitare il dilagare del virus. In questo momento così delicato non c’è proprio nulla da scherzare. Centinaia di persone sono morte nelle ultime settimane e questa gente pensa di scherzarci su. Non c’è nulla di eroico nel morire con il Coronavirus, queste testimonianze denotano solo grande stupidità e poca coscienza di quello che sta davvero accadendo nel nostro paese e in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

Festa della donna, eventi a Napoli

“E intanto, come da “tradizione” per la Festa della Donna, decine di locali campani (e non solo) organizzano cene spettacolo con neomelodici come attrazione. Serate in cui i ristoranti si riempiono con centinaia di persone. Ma in questo momento di emergenza sanitaria, con disposizioni ministeriali ben precise, pensare di poter svolgere in sicurezza eventi del genere è da verificare.

Con centinaia di persone in un locale è difficile poter garantire la distanza di un metro fra i soggetti. E addirittura i cittadini ci hanno segnalato che alcuni ristoranti avrebbero attivato il servizio navetta. Questa situazione può generare un veicolo per il contagio del Coronavirus e quindi abbiamo chiesto alle autorità competenti di verificare l’eventuale annullamento degli eventi. In questo momento – ha aggiunto Borrelli – ci vuole coscienza e senso di responsabilità. Non c’è in ballo solo la salute di chi decide di partecipare a questi eventi, ma di tutta la regione. Invieremo nota alle autorità competenti per segnalare la questione: con la salute non si scherza. Stesso discorso vale per i locali che ci hanno segnalato e che non rispetterebbero le disposizioni per evitare e ridurre il contagio”.

Comunicato stampa.