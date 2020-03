Poveri ma ricchi film: cast, trailer e trama del film Poveri ma Ricchi

Poveri ma ricchi film: cast, trailer. Poveri ma ricchi film questa sera in onda su Canale 5. E’ una commedia del 2016 diretta da Fausto Brizzi. Il film è liberamente tratto dall’originale francese Les Tuche.

Poveri ma ricchi: cast

Christian De Sica : Danilo Tucci

: Danilo Tucci Enrico Brignano: Marcello Bertocchi

Lucia Ocone: Loredana Bertocchi

Anna Mazzamauro: Nonna Nicoletta

Giulio Bartolomei: Kevi Tucci

Lodovica Comello: Valentina

Federica Lucaferri: Tamara Tucci

Ubaldo Pantani: Gustavo

Massimo Ferrero: paesano di Torresecca

Alessandra Carrillo: commessa di Unieuro

Gianmarco Tognazzi: Lallo De Bernardi

Paolo Casiraghi: Luigi Sleiter

Camila Raznovich: Danila Sleiter

Giobbe Covatta: Don Genesio

Luca Sandri: concierge del Grand Hotel

Bebo Storti: capocuoco

Stefano Ambrogi: capo di Danilo

Al Bano : se stesso

: se stesso Gabriel Garko: se stesso

Poveri ma ricchi film, trama

La famiglia Tucci di Torresecca, paesino della campagna romana, è composta dai genitori Danilo e Loredana, i figli Tamara e Kevi (senza la “n” finale per ignoranza del padre), lo zio Marcello e la nonna Nicoletta. Nonostante la situazione economica tutt’altro che florida, essi sono una famiglia allegra e unita che vive in serenità.

Un giorno Loredana vince alla lotteria cento milioni di euro, e tutta la famiglia decide di godersi la vincita senza farne parola con nessuno, per evitare che tutto il paese venga da loro a chiedere soldi, ma ben presto il segreto viene svelato e tutta la famiglia Tucci decide di emigrare a Milano per iniziare una nuova vita.

Arrivati nella metropoli lombarda, possono finalmente utilizzare i soldi senza doversi più nascondere. Si trasferiscono dapprima in un albergo a cinque stelle per poi comprarsi un attico di lusso, spendendo a piene mani. Nel frattempo Marcello conosce Valentina, una cameriera dell’hotel, e subito se ne innamora, ma poiché la ragazza non riesce a sopportare le persone ricche, si finge un poveraccio e, per amore suo, si trova anche un lavoro come lavapiatti nello stesso albergo. Quando poi il giorno del compleanno di Marcello Valentina lo invita a casa sua dopo il lavoro per festeggiare, tra i due scocca la scintilla e inizia una storia d’amore.

La nuova vita nell’ambiente altolocato finisce tuttavia stroncata da una inaspettata e sgradita sorpresa. Danilo decide di investire tutti i soldi rimasti per allestire una scuderia di Formula 1, ma finisce preda di un truffatore, così i Tucci si ritrovano di nuovo poveri e costretti a tornare alla loro vecchia vita a Torresecca, salvo Marcello che rimane a Milano e si sposa con Valentina.

Tuttavia il ritorno alla normalità fa bene alla famiglia, che ritrova la coesione persa a causa dell’improvviso arricchimento. Alla fine, Kevi rivela che la truffa subìta dal padre in realtà è una montatura ideata da lui e che, grazie all’aiuto dell’ormai inseparabile maggiordomo Gustavo è riuscito a salvare i risparmi della famiglia.

Poveri ma ricchi: trailer