Coronavirus a Copertino: secondo caso in Salento di Coronavirus

Nuovo caso di Coronavirus in Salento, a Copertino.

Coronavirus a Copertino in Salento

Positivo al test un anestesista di Copertino che lavora nell’ospedale “San Giuseppe da Copertino”. Il primo esame del tampone è stato fatto nel Laboratorio di microbiologia del Vito Fazzi di Lecce e ora il campione sarà analizzato nuovamente al Policlinico di Bari, come prevede il protocollo sanitario.

Le sale operatorie dell’ospedale sono chiuse per la sanificazione. Medici e infermieri della sala operatoria di Copertino sono stati messi in quarantena per evitare eventuali ulteriori contagi.

Il caso di Coronavirus di Copertino ha destato grande preoccupazione tra i sanitari dell’ospedale e i pazienti. Nelle prossime ore si saprà di più. Intanto le condizioni dell’anestesista sarebbero buone.

Coronavirus a Galatina

Il primo caso in Salento si era verificato qualche giorno fa a Galatina. Il contagiato è un 58enne di Aradeo, risultato positivo al primo test del coronavirus. La conferma era arriva dall’Asl di Lecce. L’uomo avrebbe avuto contatti di lavoro in Lombardia, a Milano, da dove sarebbe tornato pochi giorni fa.

Proprio oggi è arrivata anche la notizia del contagio di due persone in Valle d’Aosta, l’unica regione dove non risultavano sino a ieri infetti.

I dati della Protezione civile

Secondo i dati forniti ieri dalla Protezione Civile, emerge che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata.

Da oggi sono chiuse le scuole e le Università fino al prossimo 15 marzo secondo quanto stabilito dal governo.

Sul fronte dei guariti arrivano buone notizie. La moglie del paziente 1 di Codogno, incinta, è stata dimessa. La donna, all’ottavo mese di gravidanza, era stata contagiata dal marito, il famoso paziente “1” di Codogno da cui sarebbe partito il contagio in Lombardia.

Secondo quanto riporta l’Ansa, i medici l’hanno dimessa un paio di giorni fa dall’ospedale Sacco di Milano, dove era stata ricoverata poichè anche lei positiva al Covid19. Ora dovrà comunque finire il periodo di ‘quarantena’. Dall’ecografia risulta che anche la bimba che porta in grembo sta bene.