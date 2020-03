Valle d’Aosta coronavirus: primi due casi di Coronavirus anche in Valle d’Aosta

Valle d’Aosta: il Coronavirus arriva anche nell’unica regione d’Italia che non aveva ancora registrato contagi. Con i primi due casi di positività al Coronavirus in Valle D’Aosta, dunque, tutte le regioni d’Italia risultano colpite dal virus.

Valle d’Aosta: Coronavirus

Ad annunciarlo è la Presidenza della regione. I tamponi delle due persone che si pensa siano state contagiate sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma ufficiale. Gli esami effettuati ieri su due pazienti presi in carico dal Servizio sanitario regionale sono risultati positivi. I due manifestano sintomatologie lievi e appartengono alla stessa famiglia.

L’isolamento

I due pazienti, così come i loro nuclei familiari e le persone che sono state in stretto contatto con loro, sono in isolamento preventivo, con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico di igiene e sanità pubblica con il supporto del 118.

Gli ultimi dati della Protezione civile

Secondo i dati forniti ieri dalla Protezione Civile, emerge che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata.

La fuga dalla zona rossa

E’ notizia di ieri di un cinquantenne di Vo’ Euganeo, uno dei focolai veneti, è scappato dalla zona rossa per andare a sciare. L’uomo è stato segnalato ai carabinieri. Avrebbe violato il divieto di allontanamento dalla “zona rossa” emesso dal governo per andare a sciare in Trentino.

L’uomo pare che avesse comunicato di voler effettuare la quarantena in un’altra località. Probabilmente nessuno si sarebbe accorto della «fuga» non fosse che l’uomo ha avuto la sfortuna di rompersi un femore mentre sciava. A quel punto è stato portato in ospedale a Cavalese, dove, al momento della registrazione anagrafica, è subito emersa la provenienza dell’uomo. E così sono state avvertite le forze dell’ordine.

Annullata cerimonia Quirinale

Dopo delle decisioni del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, il Quirinale comunica che la cerimonia dell’8 Marzo (Giornata Internazionale della Donna) e il Concerto alla Cappella Paolina del 15 marzo prossimo non avranno luogo.

Scuole chiuse

Intanto da oggi, 5 marzo, con un decreto della presidenza del consiglio dei ministri sono state chiuse le scuole e le Università di tutta Italia fino al 15 marzo. Ieri, in serata, il premier Conte lo ha comunicato.

