Coronavirus in Campania, sospese tutte le attività ambulatoriali in ospedali e Asl

Continuano i disagi per l’emergenza corinavirus in Campania. Dopo la chiusura delle scuole, scatta infatti la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dall’Asl, dalle aziende ospedaliere e dalle case di cura accreditate. Non ci si potrà dunque recare nelle strutture ospedaliere per visite o esami specializzati o dal medico di base.

Coronavirus, sospese in Campania tutte le attività ambulatoriali

A darne notizia la Regione Campania: “Tutte le attività ambulatoriali sono sospese fino al 18 marzo al fine di assicurare il contenimento della diffusione del Coronavirus. Previste però importanti eccezioni: «Fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni di urgenza e quelle di dialisi, radioterapia e chemioterapia».

Il virus in Campania

Intanto il contagio si estende anche in Campania. Ieri il numero degli infetti è salito a 38. L’esplosione dell’epidemia anche al Sud ha indotto il Governo a disporre la chiusura degli istituti scolastici fino al 15 marzo con un decreto d’urgenza. Adesso i disagi si estendono anche al settore sanitario, dove il rischio di contatto interpersonale e di infezione è molto alto.