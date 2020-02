Chi è Alessandra Viero: altezza, marito, età, figli

Alessandra Viero è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Dal 2014 affianca Gianluigi Nuzzi nel nuovo programma estivo di cronaca di Canale 5 Segreti e delitti, spin-off di Quarto Grado.

Chi è Alessandra Viero?

Si è laureata all’Università di Trento in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ma ha collaborato con testate giornalistiche locali già prima di completare gli studi. È giornalista professionista dal 2006, ha lavorato per il Corriere del Veneto e nell’emittente locale Rete Veneta come conduttrice e inviata del Tg Bassano. Nel 2008arriva in Mediaset e viene assunta al Tg 4 come inviata e lettrice di agenzie in studio. Dal novembre 2011 è una delle conduttrici di punta di TGcom24, il canale all-newsdi Mediaset. Dal 4 al 29 giugno 2012 ha condotto su Canale 5 il rotocalco televisivo Pomeriggio Cinque Cronaca, programma curato dalle testate giornalistiche Videonews e News Mediaset, versione estiva di Pomeriggio Cinque. Dopo questa esperienza è tornata ad essere una delle conduttrici di TGcom24, precisamente conducendo, a turno con altri colleghi giornalisti, gli approfondimenti Nuovo Giorno e Pomeriggio, i telegiornali e la rassegna stampa.

L’8 agosto 2012 Mediaset comunica ufficialmente la sua nomina a conduttrice di Domenica Cinque con Alessio Vinci su Canale 5 a partire dal successivo mese di ottobre, ma il successivo 18 settembre Mediaset annuncia la sua sostituzione con Sabrina Scampini. Dal 10 giugno 2013 fa parte della redazione di Studio Aperto, dove realizza vari servizi e conduce il telegiornale delle 12.25 su Italia 1. Dal 4 ottobre 2013 prende il posto di Sabrina Scampini (dapprima in pausa maternità, poi spostata in altre redazioni) nella conduzione di Quarto Grado su Rete 4 mantenendo comunque la conduzione a Studio Aperto.

Alessandra Viero: altezza

Non si conosce la sua altezza.

Alessandra Viero: età

E’ nata a Sandrigo, il 16 aprile 1981. Ha 38 anni.

Alessandra Viero: figli, marito

La giornalista è molto riservata sulla propria sfera privata e non si sa nemmeno il nome del suo compagno. A marzo 2017 è diventata mamma del piccolo Roberto Leone. Sui social e in particolar modo su Instagram la giornalista condivide spesso gli scatti che la ritraggono col suo bambino, alternandoli a qualche foto in compagnia di amici e colleghi. Quando era incinta, Alessandra Viero è stata sostituita nella conduzione di Quarto Grado da Elena Tambini.