Federica Panicucci: altezza, figli, quanti anni ha, età, incinta, compagno

Federica Panicucci è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. In questo momento è alla conduzione di Mattino 5 in onda su Canale 5.

Dopo un debutto in televisione a Portobello, si è divisa inizialmente tra Rai e Fininvest partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori. Ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni di Italia 1, rete della quale diventa un volto simbolo, tra cui diverse edizioni del Festivalbar. Dopo un periodo trascorso su Rai 2 alla conduzione di alcuni programmi dedicati ai sentimenti, è tornata in Mediaset nel 2006 conducendo con successo la prima edizione de La pupa e il secchione. Dal 7 settembre 2009 conduce ogni mattina il programma Mattino Cinque, in onda su Canale 5.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come conduttrice radiofonica, restando legata per diversi anni a Radio Deejay, dove ha condotto Dear Deejay, trasmissione della domenica mattina. Successivamente ha lavorato anche per R101.

Federica Panicucci: altezza

E’ alta 1,75 cm per 57 kg di peso.

Federica Panicucci: figli

Nel 2006 la Panicucci si è sposata con il dj Mario Fargetta: durante il loro matrimonio sono nati due figli, Sofia e Mattia. Nel dicembre 2015 i due coniugi, tramite l’avvocato Giulia Bongiorno, hanno fatto sapere al pubblico della loro imminente separazione: termina così il loro legame durato vent’anni (dal 1995 al 2015), di cui nove (dal 2006 al 2015) come marito e moglie.

Compagno di Federica Panicucci

Dal 2016 Federica Panicucci è sentimentalmente impegnata con Marco Bacini. “È stato uno tsunami nella mia vita – ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin – abbiamo cambiato radicalmente le nostre vite per stare insieme. E’ stato un costruire insieme, abbiamo costruito la nostra vita tassello dopo tassello”.

Chi è Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci

Marco Bacini è un imprenditore che possiede il marchio di moda Rude is cool, che conta svariati negozi in giro per il mondo. Ha collaborato con moltissimi personaggi dello spettacolo, fra cui la regina delle fashion blogger Chiara Ferragni. Insieme a Federica Panicucci ha lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble e il successivo franchising: i due si sono conosciuti proprio in occasione di quel progetto lavorativo, e, da allora, è stato amore.

Federica Panicucci: quanti anni ha, età

E’ nata a Cecina, il 27 ottobre 1967. Ha 52 anni.

Federica Panicucci è incinta?

Al momento non si hanno notizie su una sua possibile gravidanza. I giornali di gossip hanno più volte “sospettato” che la conduttrice potesse essere in attesa ma la conferma non è mai arrivata.

Carriera di Federica Panicucci

Debutta in televisione nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Nel 1988 è una delle varie annunciatrici di Rai 3. Nello stesso periodo, è annunciatrice anche di Supersix, rete per la quale ha condotto inoltre diverse rubriche musicali. Nel 1988 inizia a lavorare in Fininvest. Conduce più volte il Festivalbar, la partita del cuore, Buona domenica, la pupa e il secchione, Cupido per arrivare oggi alla conduzione di Mattino 5 su Canale 5.