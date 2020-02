Napoli. Follie condivise sui social: impennate e televisori gettati dal balcone

Impennata lungo via Nuova Poggioreale

Aumentano le follie condivise sui social: impennate e televisori gettati dal balcone. Borrelli e Simioli: “Si fa un cattivo utilizzo dei social. Serve educazione su questo e controlli rigidi da chi gestisce le piattaforme.”Diventa sempre più diffusa, nonché più pericolosa, la moda dei giovani di filmarsi nell’atto di compiere bravate e gesta pericolose e violente, per poi condividerle sulle piattaforme social.È Tik Tok la piattaforma social del momento, quella più in voga tra i giovanissimi, spesso utilizzata per autocelebrarsi attraverso la condivisione di immagini di “imprese” spericolate o violente di cui si è protagonisti.Al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sono arrivate due ultime segnalazioni che riguardano la condivisione sui social di atti scellerati e pericolosi. Il primo caso riguarda un video che immortala le imprese acrobatiche di qualcuno che impenna uno scooter per un lungo tratto della strada di via Nuova Poggioreale. Nel secondo video i protagonisti sono due persone adulte che lanciano dal balcone di un’abitazione uno schermo LCD facendolo schiantare al suolo.“L’idiozia e la stupidità, a causa dell’abuso e del cattivo uso che si fa dei social sono diventate delle piaghe dilaganti tra i giovani, non solo tra loro, purtroppo. È una questione di educazione alla civiltà, che purtroppo sta mancando nei giovani, anche perché manca anche negli adulti che dovrebbero essere coloro che trasmettono dei valori ai più giovani. I social vanno utilizzati diversamente, servono per divulgare notizie, informazioni, curiosità e bellezze della nostra città o di qualsiasi altro luogo, per mettere in mostra le capacità umane nell’ambito dell’arte, della cultura e del lavoro e non certo per mettersi in mostra con azioni pericolose per sé stessi e per gli altri. Le piattaforme dovrebbero fare più attenzione e ed essere più rigide nei controlli di certi tipi di contenuti, le condivisioni di atti violenti e stupidi dovrebbero essere rimosse perché poi danno vita a fenomeni di emulazione.” -hanno spiegato il Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli ed il noto conduttore radiofonico Gianni Simioli.

