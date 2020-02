Le Iene anticipazioni di questa sera: Tony Colombo e la lite tra neomelodici

Questa sera, giovedì 27 febbraio, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene su Italia 1. Tra i servizi di questa sera ce n’è uno che vede protagonista Tony Colombo, Fabrizio Scippa e Antonio Valenti. La puntata di questa sera è condotta da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Le Iene, Tony Colombo

Alessandro Di Sarno si occupa di una vicenda che vede protagonisti Fabrizio Scippa, Tony Colombo e Antonio Valenti, tre cantanti neomelodici che sostengono di essere stati raggirati ognuno dall’altro. Dal video che anticipa il servizio di questa sera sembra che tutti fanno un po’ i furbi.

Qui il video dell’anticipazione che fa capire che tra i tre protagonisti si discute di una cifra “contesa”.

Il caso Vannini

Giulia Golia tornerà sul caso Vannini svelando un nuovo documento esclusivo riguardante un procedimento a carico di Antonio Ciontoli, l’ex militare accusato dell’omicidio del giovane e attualmente in carcere. Mentre Gaetano Pecoraro, nel nuovo servizio sulla mafia rurale, torna a occuparsi dell’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, scampato all’agguato dei clan.

Dopo l’inchiesta del giornalista Francesco Viviano, che aveva pubblicato stralci di intercettazioni dei boss mafiosi, erano partiti i dubbi sull’attentato. Si era dato il via al cosiddetto mascariamento, ovvero la macchina del fango secondo la quale Antoci si sarebbe inventato di sana pianta quell’agguato. Un’ipotesi che pur sembrando inverosimile aveva finito per convincere anche la commissione Antimafia. Nel servizio della Iena viene messo in evidenza che le intercettazioni pubblicate da Francesco Viviano non sono mai esistite.