12 anni schiavo: trama, trailer, cast di 12 anni schiavo questa sera in onda su canale 5 alle ore 21,21

12 anni schiavo (12 Years a Slave) è un film del 2013 diretto da Steve McQueen. Questa sera sarà in onda su canale 5 alle ore 21,21.

Tratto dall’omonima autobiografia di Solomon Northup edita nel 1853, il film ha vinto l’Oscar 2014 come miglior film. Gli interpreti principali sono Chiwetel Ejiofor nel ruolo del protagonista, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Brad Pitt, quest’ultimo anche produttore della pellicola, e Lupita Nyong’o, vincitrice dell’Oscar alla miglior attrice non protagonista.

12 anni schiavo: trama

Nel 1841, prima della guerra di secessione, Solomon Northup, talentuoso violinista di colore, vive libero nella cittadina di Saratoga Springs (nello Stato di New York) con la moglie Anne e i figli Margaret e Alonzo. Ingannato da due falsi agenti di spettacolo, si reca con questi a Washington, dove – dopo essere stato drogato – viene imprigionato, frustato, privato dei documenti che certificano la sua libertà e portato in Louisiana, dove rimarrà in schiavitù fino al 1853, cambiando per tre volte padrone e lavorando principalmente nella piantagione di cotone del perfido schiavista Edwin Epps.

Tra la crudeltà di Epps e inaspettati quanto rari atti di bontà, Solomon lotta non solo per sopravvivere, ma anche per conservare la propria dignità. Nel dodicesimo anno della sua indimenticabile disavventura, l’incontro casuale con l’abolizionista canadese Samuel Bass rappresenta per la sua vita la svolta cui quasi non sperava più. Bass riesce a rintracciare la famiglia di Solomon che così in breve è raggiunto, identificato e finalmente liberato.

Tornato a casa, riabbraccia la moglie e i figli ormai adulti, tra cui la figlia che ha avuto un bambino che ha chiamato come suo padre. Negli anni successivi Solomon intraprese una battaglia legale contro i rapitori senza tuttavia avere successo e si impegnò nella causa abolizionista.

12 anni schiavo: cast

Chiwetel Ejiofor: Solomon Northup

Michael Fassbender: Edwin Epps

Benedict Cumberbatch: William Ford

Paul Dano: John Tibeats

Paul Giamatti: Theophilus Freeman

Brad Pitt: Samuel Bass

Lupita Nyong’o: Patsey

Alfre Woodard: Harriet Shaw

Sarah Paulson: Mary Epps

Scoot McNairy: Brown

Taran Killam: Hamilton

Garret Dillahunt: Armsby

Michael Kenneth Williams: Robert

Quvenzhané Wallis: Margaret Northup

Ruth Negga: Celeste

Bill Camp: Ebenezer Radburn

12 anni schiavo, trailer