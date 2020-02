Giugliano. Allerta vento, crolla cartellone al centro della strada

Giugliano. Le forte raffiche di vento, accucciate già ieri dagli esperti meteo, hanno provocato i primi danni a Giugliano. Una struttura in ferro che sosteneva alcuni cartelloni pubblicitari è crollata tra via Santa Caterina e Via Verdi.

Una parte è finita in strada ostruendo letteralmente il passaggio veicolare. Fortunatamente non ci sono stati feriti ne danni a cose o automobili. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti che stanno raggiungendo il luogo per rimuovere la struttura crollata.

