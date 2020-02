Coranavirus, arriva l’app di Google che segnala le strade chiuse al traffico in Italia

Coranavirus, arriva l’app per segnalare le strade chiuse al traffico. L’epidemia del Coronavirus sta provocando non pochi problemi agli italiani in questi giorni. I focolai che sono sorti in alcune regioni del nord del Paese hanno rivoluzionato la vita di molte persone. La Community Italiana di Waze è intervenuta prontamente per dare un suo concreto contributo per segnalare le strade chiuse al traffico.

In particolare, gli utenti si sono attivati volontariamente per aggiornare in tempo reale la mappa delle strade nelle zone colpite. Lo scopo? Fornire sia una panoramica della situazione della viabilità aggiornata per i cittadini in transito nelle aree limitrofe a quelle bloccate sia per evitare eventuali disagi per i mezzi autorizzati all’approvvigionamento quotidiano degli abitanti delle zone poste in isolamento.