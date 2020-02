Alice in Wonderland: trama, cast e curiosità del film con Johnny Depp

Stasera su Italia 1 alle 21 e 20 in onda il film “Alice in Wonderland” con Johnny Depp, reduce dai successi della saga de “I Pirati dei Caraibi“. La pellicola del 2010 diretta da Tim Burton è ispirato al romanzo “La avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Caroll.

Alice in Wonderland, trama

E’ una sorta di sequel del primo episodio di Alice. La ragazza, ormai 19enne, non ricorda più nulla delle sue avventure nel Paese delle Meraviglie anche se continua a fare sogni sulle esperienze di 14 anni prima. Dopo la morte dell’amato padre, Alice partecipa ad una festa il cui vero scopo è quello di farle avere la proposta di matrimonio del giovane lord inglese Hamish Ascot.

Sconcertata davanti alle centinaia di persone che la fissano in attesa della sua risposta, Alice scappa e insegue fin dentro al bosco Bianconiglio, il celeberrimo coniglio bianco che aveva già conosciuto in precedenza. Vede Bianconiglio gettarsi in una grande buca nel terreno ai piedi di un piccolo arbusto: incuriosita, vi si sporge perdendo l’equilibrio e finendoci dentro.

Alice si ritrova in un’ampia stanza dove giungono delle voci. Per passare attraverso una piccola porta, è costretta a bere una fialetta con su scritto Bevimi che la fa rimpicciolire anche se, avendo dimenticato di prendere la chiave sul tavolino, deve momentaneamente ritornare grande mangiando un pezzo di torta con su scritto Mangiami.

Uscita dalla minuscola porta, si ritrova in un giardino dove ci sono il Bianconiglio, il Ghiro, il Dodo, Pancopinco e Pincopanco che usano il termine Sottomondo per riferirsi al Paese delle Meraviglie e che parlano di Alice come di una salvatrice anche se alcuni di essi dubitano che si tratti della giusta Alice.

Curiosità di Alice in Wonderland

Tra le curiosità del film in onda su Italia 1, Wikipedia sottolinea che le riprese erano inizialmente fissate per iniziare durante maggio ma sono poi state posticipate al 1º settembre 2008 a Plymouth, ove sono continuate sino al 14 ottobre. Per ricreare l’ambiente del romanzo, sono stati costruiti interi quartieri su stile e forma dell’età vittoriana. Vediamo insieme il cast.

Il cast del film

La Mia Wasikowska veste i panni di Alice. Tocca a lei interpretare la giovane fanciulla 19enne. Il ritorno nel Paese delle Meraviglie rappresenterà per lei un rito di passaggio, grazie al quale potrà scoprire se stessa. Lungo tutto il film Alice subirà dei cambiamenti che le permetteranno di diventare un’eroina più di quanto lo sia stata sino ad ora.

Johnny Depp ha invece ottenuto la parte dell'istrionico Cappellaio Matto (chiamato nel film Tarrant). La peculiarità di questo ruolo risiede nel fatto che Depp non sia stato presente fisicamente sul luogo delle riprese, ma si sia prestato ad una realizzazione a parte del personaggio, totalmente in 3D.

Helena Bonham Carter è Iracebeth, la Regina Rossa. I grafici hanno ingrandito la sua testa di tre volte rispetto alla sua dimensione reale. La Regina Rossa è la sorella più grande della Regina Bianca. Nutre un profondo odio verso gli animali e lo dimostra servendosene come fossero semplici oggetti (celebre la scena nella quale usa un povero maialino come poggiapiedi perché, a suo dire, sente spesso il bisogno di riposare i suoi piedi stanchi). Il personaggio è una fusione tra la Regina di Cuori e se stessa.

Anne Hathaway è Mirana, la Regina Bianca. È stato uno dei pochi personaggi che non hanno necessitato di una manipolazione digitale.

Michael Sheen è il Bianconiglio. Il Bianconiglio è al servizio della Regina Rossa, ma allo stesso tempo è un segreto membro della resistenza dell'Underland. È stato mandato dal cappellaio matto a cercare Alice. Sheen ha sentenziato: "il Bianconiglio è un personaggio le cui caratteristiche son ben tratteggiate dai romanzi. Per cui non ho potuto personalizzare l'interpretazione più di tanto".

Alan Rickman infine è Absolem, cioè il Brucaliffo. Hanno ripreso Rickman mentre prestava la sua voce negli Studios, ma il suo viso non è stato usato come stampo per il modello della faccia del personaggio, come pattuito.