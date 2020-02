Non c’è campo su Rai 1: trama, cast, trailer e dove guardare il film

Non c’è campo stasera in tv su Rai 1. La commedia del 2017 è diretta da Federico Moccia vanta nel cast Vanessa Incontrada ed è in prima visione sul primo canale Rai.

“Non c’è campo”: la trama

Il film mostra la vicenda di Laura una professoressa di liceo che ha molto a cuore la preparazione dei suoi allievi. Per questo organizza per loro una visita culturale di una settimana ospitati da un artista di fama internazionale, Gualtiero Martelli.

Per seguire i ragazzi in gita, Laura lascia a casa il marito Andrea con la figlia Virginia e parte con una collega, la professoressa Alessandra. Eccitati dalla prospettiva della gita, i giovani alunni, tra cui Francesco, Flavia e Valentina, affrontano il viaggio in pullman pieni di aspettative ma un imprevisto scombussola i piani.

Nel piccolo paese salentino dove vengono accolti, infatti, non c’è campo! Un “black out telematico” che li vede costretti a sopravvivere senza cellulari e privi di collegamento a internet. La gita in quel borgo bellissimo della Puglia si trasforma così per i giovani allievi e per le due professoresse nel peggior incubo possibile.

Lo smartphone diventa così un accessorio inutile, costringendo ragazzi ed adulti a tornare ad una comunicazione diretta che porta alla luce imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e nuovi amori. In un percorso di riscoperta per gli adulti e di formazione per i giovani, la gita sarà per tutti un momento di crescita e di svolta, grazie ad un rapporto senza filtri.

Cast e trailer

“Non c’è campo” presenta un cast formato da giovani attori molto talentuosi. Difatti troviamocome protagonista assoluta Vanessa Incontrada nel ruolo di Laura Basile, la professoressa di liceo. Al suo fianco, come marito, troviamo Gianmarco Tognazzi, nipote d’arte.

Nei panni dell’artista pugliese c’è invece il bravissimo Corrado Fortuna, mentre Claudia Potenza è Alessandra, la collega di Laura. Nella truppa dei giovanissimi troviamo Beatrice Arnera (Flavia), Mirko Trovato (Francesco), Leonardo Pazzagli (Claudio Foschi), Caterina Biasol ( Valentina Castoldi) e molti altri giovani . Nel cast figura anche la cantante Elodie.

“Non c’è campo”, dove vedere il film

Il film Non c’è campo andrà in onda a partire dalle 21 e 20 su Rai 1 questa sera. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta può usufruire della piattaforma Rai Play dove poter seguire la diretta in tempo reale. Possiamo inoltre cominciare a conoscere meglio i personaggi grazie al trailer ufficiale.