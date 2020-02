Vanessa Incontrada: peso, età, altezza, figlio e compagno della showgirl

Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice spagnola trapiantata in Italia. Ha raggiunto il massimo della popolarità all’inizio degli anni 2000 con il programma “Zelig”.

Vanessa Incontrata: peso, altezza, età

Nasce il 24 novembre del 1978 a Barcellona. Ha 42 anni. E’ alta 1,72 centimetri e pesa 65 chilogrammi. Negli ultimi anni, però, anche complice la sua gravidanza, ha messo qualche chilo in più. Non ha mai nascosto alle telecamere la sua nuova forma fisica dichiarandosi sempre fiera della sua femminilità.

Gli esordi e il successo

Nata in Spagna da padre italiano, Filippo Incontrada, e madre spagnola, Alicia Soler Noguera, è cresciuta fra Barcellona e Follonica, ed è di madrelingua spagnola; ha una sorella minore di nome Alice. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Vanessa Incontrada lavora nella moda e veste come indossatrice all’età di 17 anni. Nel 1996 si trasferisce a Milano, dove continua a lavorare come modella.

Al 1998 risale il suo esordio televisivo. Entra infatti nella squadra del programma musicale “Super” in onda su Italia 1 (condotto fino al 2000). Sempre sulla stessa rete, conduce anche Super estate al fianco di Peppe Quintale. Il 31 dicembre 1999 conduce su Rai Uno Millennium con Michele Mirabella, mentre nel maggio 2000 è al fianco di Giancarlo Magalli in Subbuglio su Rai Uno.

Nel 2003 Vanessa Incontrada debutta anche sul grande schermo con Pupi Avati. Il regista infatti la sceglie per il ruolo femminile principale de “Il cuore altrove”, dove recita al fianco di Neri Marcorè. Per la sua interpretazione, durante il Festival di Fiano, nell’ambito della rassegna Lo schermo è donna, le viene conferito il premio come giovane attrice emergente, anche se nella pellicola è stata doppiata da Cinzia Villari. Il film è stato presentato al Festival di Cannes e ai Golden Globe a Los Angeles. Nel 2004 inizia a condurre Zelig al fianco di Claudio Bisio: esperienza che continuerà fino al 2006.

Vanessa Incontrada: figli e il compagno Rossano Laurini

Non è sposata. È legata sentimentalmente dal 2007 all’imprenditore toscano Rossano Laurini. Dalla loro unione nel 2008 è nato il figlio Isal. Nonostante i due non siano convolati a nozze, non hanno nemmeno mai escluso di compiere il grande passo in futuro. Il suo compagno ha una figlia avuta da una precedente unione, che con Vanessa avrebbe uno splendido rapporto. Sul suo profilo Instagram la showgirl condivide spesso scatti del suo Rossano e della loro vita privata.