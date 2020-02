Giallo tra Aversa e Villa Literno, 37enne ritrovato morto: era sparito da ottobre

Tammaro Tavoletta ritrovato morto a Lissone, in Brianza. Il 37enne di Villa Literno era sparito ad Aversa lo scorso ottobre senza lasciare traccia. Ieri l’altro, 24 febbraio, il macabro rinvenimento nelle campagne vicino Monza.

Tammaro Tavoletta morto

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato in frazione Bareggia, nella provincia di Monza-Brianza. Il cadavere era adagiato tra le sterpaglie di via Toti, al margine di un campo agricolo. A segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine, alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lissone che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Per circa due ore la strada è rimasta chiusa.

La scomparsa da Aversa e il giallo

Dopo poche ore il corpo è stato identificato. Si tratta di Tammaro Tavoletta, il 38enne originario di Villa Literno allontanatosi dalla propria famiglia il 5 ottobre dello scorso anno. L’uomo si era ferito ad una mano e si era recato al pronto soccorso di Aversa per farsi medicare. Dopo le 20 era sparito nel nulla. Resta adesso un giallo da chiarire. Non è infatti spiegato il motivo del perché si sia diretto a Lissone e come sia morto in quelle campagne. L’ipotesi battuta dagli inquirenti è quella del suicidio.